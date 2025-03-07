«Свободными в Европе называют выборы, где побеждает «правильный» кандидат»

Если на парламентских выборах в Молдавии вопреки усилиям русофобского проевропейского правительства Майи Санду и его кураторов из ЕС победят национально ориентированные политические силы, эти выборы вряд ли будут признаны западниками, а в стране вполне возможна попытка новой «цветной революции» по лекалам майдана. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Алексей Шевцов. По его словам, глобалисты продвигают свои интересы отнюдь не демократическими методами. Он напомнил о недавнем задержании победившего в Румынии кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, гонениях на американского лидера Дональда Трампа в период правления демократов и попытках запретить партию «Альтернатива для Германии». О деструктивной деятельности USAID и жесткой борьбе с политическими конкурентами в западных странах — в эксклюзивном интервью заместителя секретаря Совбеза «Известиям».

«Только по линии USAID на организацию майдана было выделено как минимум $5 млрд»

— Алексей Леонтьевич, в последнее время в Европе все чаще говорят об угрозах демократии по всему миру, в том числе на постсоветском пространстве. При этом обвиняют Россию. Чем это обусловлено?

— По большей части лукавством европейских политиков, причем тех, кто ориентирован на глобалистов или обслуживает их интересы. А таких немало. Демократическими и свободными в Европе обычно называют те выборы, где побеждает «правильный» кандидат или политическая партия, которые готовы проводить интересы глобалистов. Реакция в ЕС на все последние выборы в постсоветских странах — тому подтверждение. С учетом того, что во всем мире, в том числе на пространстве СНГ, укрепляются силы, ориентированные на суверенный путь развития, проект «демократия по-глобалистски», имеющий мало общего с подлинной демократией, действительно находится под угрозой.

При этом, рассуждая о демократии, глобалисты продвигают свои интересы отнюдь не демократическими методами. В частности, все цветные революции на постсоветском пространстве осуществлялись по единому сценарию. Всякий раз, когда побеждала не та сила, которая нужна была глобалистам, или же требовалось срочно поменять политический курс страны, организовывались протесты, которые сопровождались широкой медийной кампанией и политическим давлением. Доходило и до государственных переворотов.

Кстати, организация массовых беспорядков и выступлений — это не единственный способ влияния на политический курс государств. В разных странах по наработанным схемам осуществляется захват информационного пространства, создаются преференциальные условия для агентов влияния, устраняются неугодные политические фигуры.

Например, буквально несколько дней назад в Румынии задерживали победителя первого тура президентских выборов. То же самое пытались проделать и с Дональдом Трампом в США, когда он уже был кандидатом в президенты. Зачастую самостоятельных политиков «выводят из игры» с помощью компромата — достаточно вспомнить движение «Я тоже» или старую историю с бывшим главой МВФ Домиником Стросс-Каном. В ФРГ партию «Альтернатива для Германии» уже несколько лет безуспешно пытаются запретить. В ряде стран Европы работает система, с помощью которой политическая сила, по факту победившая на выборах, может быть вообще выключена из управления государством.

В общем, способов много, но результат при этом всегда один — к власти в стране приводится человек или группа людей, которые исполняют волю своих внешних кураторов.

— Что вы имеете в виду под «созданием преференциальных условий для агентов влияния»?

— Под прикрытием красивых фраз о защите демократии, создании свободного пространства для деятельности НПО, укреплении гражданского общества и так далее осуществляется принудительное открытие сектора деятельности некоммерческих организаций для иностранных агентов влияния.

Возьмем для примера Молдавию. По разным сведениям, с 2021 по 2024 год только Агентство США по международному развитию, известное под брендом USAID, потратило в этой стране почти $650 млн. Эти данные еще предстоит уточнить, и не исключено, что сумма изменится в сторону увеличения.

Деньги шли в том числе на реформу правосудия, системы выборов, поддержку так называемых независимых СМИ, НПО, институтов гражданского общества. Таким нехитрым способом на ключевые посты во власти в стране продвигались фигуры, полностью контролируемые западниками, кормящиеся с их руки и выполняющие их указания. Имело место и прямое вмешательство в выборы, включая финансирование через НПО мобилизации электората — политические фестивали, разъяснение преимуществ евроинтеграции и так далее. Буквально пару дней назад американский президент Дональд Трамп это подтвердил. Правда, выразился еще жестче — сказал, что $32 млн пошли на «операцию по левацкой пропаганде». Интересно было наблюдать, как единодушно бросились это опровергать так называемые независимые молдавские СМИ, которые находились на содержании у USAID.

Если хорошо поискать, то выяснится, что не меньшие деньги были потрачены на схожие операции в Грузии, которые пошли в том числе и на организацию беспорядков в ходе попытки осуществления цветной революции. Что касается Украины, здесь суммы уже на порядки выше. Только по линии USAID на организацию майдана было выделено как минимум $5 млрд, а согласно официальному отчету USAID за время СВО киевский режим получил от агентства без малого $35 млрд.

«На самой же территории Молдавии и Санду, и референдум по евроинтеграции провалились»

— Вы упомянули Молдавию. Чем руководствуются нынешние власти в Кишиневе?

— Такие огромные финансовые вливания — а мы не должны забывать, что команда Майи Санду финансировалась не только из Вашингтона, но и из Брюсселя, Парижа и ряда других европейских столиц, — необходимо отрабатывать. Именно поэтому мы наблюдаем продолжающиеся попытки кишиневских властей превратить Молдавию в очередной антироссийский проект, оказывающий безоговорочную поддержку режиму Зеленского и осуществляющий форсированный разрыв устоявшихся связей, в том числе экономических, с Россией и СНГ.

— Как бы вы прокомментировали прошедшие в Молдавии президентские выборы?

— Вопрос о том, насколько они соответствует интересам народа Молдавии, оставим ее жителям. Тем более что статистика — вещь упрямая. Выборы внутри страны Санду проиграла, необходимые цифры набрала только благодаря голосам граждан, проживающих в странах Запада. То, сколько в них людей реально проголосовало и как проголосовало, — еще вопрос. При этом почти вся молдавская община в России была лишена возможности принять участие в выборах.

То, что на самой же территории Молдавии и Санду, и референдум по евроинтеграции провалились, вряд ли можно назвать случайностью. В стране четвертый год продолжается спад промышленности (в 2024 году — 1,1%), внешний долг за время правления партии «Действие и солидарность» вырос на 62% и превысил в 2024 году $10 млрд, а население за этот же период сократилось на 200 тыс. человек — до 2,4 млн. В таких условиях в обществе не может не быть объективного запроса на перемены.

— То есть сохранение у власти в Молдавии нынешнего президента и правящей партии — часть антироссийской стратегии Запада?

— Да. При этом нанесение ущерба России — важная, но отнюдь не единственная цель этой стратегии. «Выращивание» подобных Майе Санду, Владимиру Зеленскому или Михаилу Саакашвили политических фигур и внедрение их во власть — отличный способ держать целые страны под внешним управлением. Еще когда Санду избиралась в 2020 году, румынский евродепутат Юджен Томак пожелал успехов этой «румынской гражданке» в борьбе за президентство в «Бессарабии».

Буквально недавно другой евродепутат от Румынии — Зигфрид Мурешан — заявил, что если на предстоящих парламентских выборах не победят партии, поддерживаемые ЕС, прекратится выделение экономической помощи.

По непосредственному указанию из Брюсселя идет отнюдь не демократичная зачистка молдавского политического поля, включая запрет партий и преследование их функционеров. Можно с уверенностью прогнозировать, что если на парламентских выборах в Молдавии вопреки усилиям правительства Санду и его европейских кураторов победят национально ориентированные политические силы, эти выборы не будут признаны государствами Запада, а в стране будет осуществлена попытка цветной революции. До выборов же под предлогом борьбы с воображаемым «российским вмешательством» будут усилены репрессии. Весьма вероятны и махинации при самом голосовании.