Путин обсудил с членами Совбеза меры по профилактике правонарушений

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное вопросам борьбы с правонарушениями в стране. Заседание прошло 21 марта в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

«У нас с вами сегодня вопросы из сферы правоохранительной деятельности, а именно: поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан», — сказал глава государства в начале встречи.

В качестве докладчика на заседании Совбеза выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Ранее, 5 марта, президент призвал МВД делать всё возможное для предотвращения втягивания молодежи в противозаконную деятельность, включая наркобизнес и киберпреступность. При этом Путин отметил, что в целом уровень подростковой преступности в РФ снижается.