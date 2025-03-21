Заммэра Москвы Сергунина рассказала о программе фестиваля «Город неравнодушных»

В Москве 12-13 апреля на территории столичного пространства «Хлебозавод № 9» пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, его участники, в частности, узнают о работе некоммерческих организаций (НКО), смогут сами сделать украшения для дома, побывать на квесте и кинопоказе.

По словам Сергуниной, фестиваль приурочен ко Дню мецената и благотворителя. «В программе — встречи с экспертами, мастер-классы, интерактивы и ярмарка. На ней больше 20 НКО представят свои товары: игрушки, текстиль, посуду, свечи и сувениры», — сообщила заммэра.

Площадка фестиваля будет поделена на три тематические зоны. На первой из них всем желающим расскажут о волонтерстве. Там же можно будет заняться изготовлением элементов декора и поучаствовать в квесте с призами. В другой локации познакомят с социально ориентированными проектами и организациями города. На третьей площадке 12 апреля покажут фильм «Вызов».

Для юных гостей фестиваля устроят интерактивный кукольный спектакль, в ходе которого зрители узнают много интересного о космосе. Также посетителей ждет световое и музыкальное шоу.