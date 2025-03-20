В результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадали 10 человек
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Саратовскую область пострадали 10 человек. Об этом 20 марта сообщили в правительстве региона.
«На данный момент известно о 10 пострадавших после атаки БПЛА», — передает текст заявления ТАСС.
Ранее в этот день Саратовская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, над территорией региона ликвидировали 54 беспилотника.
Повреждения получили около 30 частных и дачных домов, а также здание городской больницы, детские сады и школы. В Энгельсском районе области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Следственный комитет России (СК) начал расследование по факту атаки украинских БПЛА на регион.