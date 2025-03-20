Массированная атака БПЛА на Саратовскую область. Что известно

Обновлено в 13:11

В четверг, 20 марта, Саратовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего над территорией региона ликвидировано 54 дрона. В Энгельсе повреждения получили около 30 частных и дачных домов, а также здание городской больницы, детские сады и школы. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Известий».

Атака БПЛА на Энгельс и Саратов — что произошло

Рано утром 20 марта губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА в регионе. Были включены местные системы оповещения, приведены в готовность экстренные службы.

Позднее стало известно, что в результате атаки беспилотников в городе Энгельс были частично выбиты окна в двух детских садах и в школе. Детей в учреждениях в этот момент не было, среди сотрудников никто не пострадал. Школьников перевели на дистанционный режим обучения.

В результате атаки украинских беспилотников повреждения также получила Энгельсская городская клиническая больница № 1. В медучреждении выбило окна. Пострадала женщина, ей оказывается помощь.

В своем Telegram-канале Бусаргин назвал прошедшую атаку БПЛА на Саратовскую область «самой массированной за всё время». По данным Минобороны, над территорией региона сбили 54 беспилотника. Повреждения получили около 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме объявлена эвакуация жителей прилегающих к объекту садовых участков. В Энгельсском районе Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Следственный комитет России (СК) начал расследование по факту атаки украинских БПЛА на регион. В ведомстве установят детали произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Атака беспилотников на Энгельс — пострадавшие

В результате атаки БПЛА на Энгельс ранения получили как минимум два человека. Одна женщина пострадала в городской клинической больнице №1. В своем Telegram-канале Бусаргин сообщил, что ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Позднее к медикам обратился еще один житель Энгельса, он получает помощь.

Других пациентов и сотрудников больницы временно перевели из помещений, в которых выбиты окна. Потоки пациентов по экстренной помощи перераспределили в другие учреждения. Профильным службам губернатор поручил в кратчайшие сроки провести необходимый ремонт, чтобы к вечеру больница вернулась к штатному режиму работы.

Атака БПЛА на Энгельс — реакция официальных лиц

В своем Telegram-канале Бусаргин заявил, что все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме, а городские власти и профильные ведомства фиксируют все повреждения гражданских объектов. Отмечается, что восстановительные работы в социальных учреждениях будут проведены в кратчайшие сроки.

«Перед городскими администрациями поставлена задача оперативно обойти всех граждан, чье имущество оказалось повреждено, чтобы проработать вопрос материальной поддержки. Никто не должен остаться со своими проблемами один на один», — говорится в сообщении.

Губернатор также поручил главе Энгельсского района Максиму Леонову проработать вопросы временного размещения граждан.