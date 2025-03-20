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СК проведет расследование по факту атаки украинских БПЛА на Саратовскую область

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Крылова
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Следственный комитет (СК) России проведет расследование по факту атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Саратовскую область. Об этом 20 марта сообщили в ведомстве.

«Следственный комитет Российской Федерации установит детали произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», — указано в Telegram-канале СК РФ.

Губернатор Саратовской области отметил, что Саратов и Энгельс в этот же день подверглись «самой массированной атаке БПЛА за всё время». На данный момент оперативные службы работают в экстренном режиме для ликвидации последствий.

«Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер», — написал он в своем Telegram-канале.

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В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 132 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. В частности, 54 дрона были уничтожены над территорией Саратовской областью.

В этот же день Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсской городской больнице пострадала женщина. Помимо этого, медицинская помощь понадобилась еще одному жителю Энгельса после атаки БПЛА. Также в результате происшествия выбило окна в двух детских садах и школе Саратовской области.

Губернатор подчеркнул, что всего из-за украинской атаки были повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. Кроме того, в целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту садовых участках.

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