СК проведет расследование по факту атаки украинских БПЛА на Саратовскую область
Следственный комитет (СК) России проведет расследование по факту атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Саратовскую область. Об этом 20 марта сообщили в ведомстве.
«Следственный комитет Российской Федерации установит детали произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», — указано в Telegram-канале СК РФ.
Губернатор Саратовской области отметил, что Саратов и Энгельс в этот же день подверглись «самой массированной атаке БПЛА за всё время». На данный момент оперативные службы работают в экстренном режиме для ликвидации последствий.
«Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер», — написал он в своем Telegram-канале.
В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 132 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. В частности, 54 дрона были уничтожены над территорией Саратовской областью.
В этот же день Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсской городской больнице пострадала женщина. Помимо этого, медицинская помощь понадобилась еще одному жителю Энгельса после атаки БПЛА. Также в результате происшествия выбило окна в двух детских садах и школе Саратовской области.
Губернатор подчеркнул, что всего из-за украинской атаки были повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. Кроме того, в целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту садовых участках.