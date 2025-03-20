В Саратовской области женщина пострадала из-за атаки украинских БПЛА
В Саратовской области женщина пострадала из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 20 марта сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.
Бусаргин также проинформировал, что при падении обломков беспилотников был поврежден частный дом в районе Соколовой горы.
Кроме того, глава региона заявил, что занятия в городских школах 20 марта пройдут в дистанционном режиме.
Ранее, 14 марта, губернатор Саратовской области сообщил о ликвидации БПЛА над регионом. Бусаргин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) поразили беспилотники.