Детские сады и школа получили повреждения из-за атак ВСУ в Саратовской области

В Саратовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбило окна в двух детских садах и в школе, пострадавших нет. Об этом в четверг, 20 марта, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе», — написал он в своем Telegram-канале.

Бусаргин уточнил, что детей в учреждениях на момент обстрела не было. Среди сотрудников пострадавших нет, добавил губернатор.

Ранее в этот же день Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсской городской больнице пострадала женщина. В самом учреждении были выбиты окна.