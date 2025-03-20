Порядка 30 домов повреждены в Энгельсе в результате атаки БПЛА

В Энгельсе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждено порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. Об этом 20 марта сообщил губернатор Саратовской Области Роман Бусаргин.

Он отметил, что некоторые жители обратились за медицинской помощью.

Кроме того, в целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ.

«Все оперативные службы находятся на месте», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

В этот же день Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсской городской больнице пострадала женщина. В самом учреждении были выбиты окна.

Помимо этого, губернатор заявил, что медицинская помощь понадобилась еще одному жителю Энгельса после атаки БПЛА.

Также в результате происшествия были выбиты окна в двух детских садах и школе Саратовской области. Уточняется, что пострадавших нет. Детей в учреждениях на момент обстрела не было, добавил Бусаргин.