Режим ЧС муниципального уровня введен в Энгельсском районе Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня после массированной атаки украинских беспилотников, сообщил 20 марта глава района Максим Леонов.

«Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — указал он в своем Telegram-канале.

Как добавил Леонов, в области по поручению губернатора Романа Бусаргина продолжаются работы по устранению последствий атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в социальных учреждениях. Специальная комиссия должна зафиксировать все повреждения, чтобы уточнить размер ущерба и требующейся для жителей материальной помощи.

В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 132 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. В частности, 54 дрона были уничтожены над территорией Саратовской области.

Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсской городской больнице пострадала женщина. Помимо этого, медицинская помощь понадобилась еще одному жителю города после атаки БПЛА. Также в результате происшествия выбило окна в двух детских садах и школе Саратовской области.

Губернатор подчеркнул, что всего из-за украинской атаки были повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту садовых участках.