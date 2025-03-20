Ковальчук: серьезное внимание в отчетном периоде уделялось вопросам технологического суверенитета, модернизации российской экономики и снижение зависимости от импорта

Ковальчук: серьезное внимание в отчетном периоде уделялось вопросам технологического суверенитета, модернизации российской экономики и снижение зависимости от импорта

2025-03-20T13:10:03+03:00

2025-03-20T13:10:27+03:00

2025-03-20T13:10:27+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru