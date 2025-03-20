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«Т-Технологии» отчитались о прибыли и расширении бизнеса

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Материнская компания Т-Банка — группа «Т-Технологии» — опубликовала отчетность за 2024 год. Как отмечается в пресс-релизе компании, выручка группы в прошлом году выросла в два раза и достигла рекордной отметки в 962 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 51%, составив 122 млрд руб. Прогноз на 2025-й год — рост прибыли на 40 и более процентов, при сохранении рентабельности капитала выше 30%.

В 2024 году пользоваться сервисами экосистемы «Т-Технологий» (Т-Банк, «Т-Инвестиции», «Т-Мобайл», «Т-Страхование» и другие) стали на 18% больше россиян, число клиентов группы выросло уже до 48 млн человек. Клиенты хранят более 5,3 трлн рублей средств на своих счетах в компаниях группы Т — этот показатель удвоился за год. При этом ежедневно приложениями Т пользуются свыше 15,5 млн человек и в среднем клиент проводит в приложении около 10 минут.

Компания также опубликовала данные о покупках россиян по картам в 2024 году. Клиенты Т-Банка приобрели товаров и оплатили услуг на 9 трлн рублей за год, потратив на 36% больше, чем в 2023 году.

При этом траты клиентов экосистемы в 2024 году росли в 5 раз быстрее, чем розничные продажи в целом по стране: покупки по картам Т-Банка увеличились на 36%, в то время как розничные продажи в России − на 7,2%. На покупки внутри экосистемы на продукты, бензин, билеты и другие ежедневные траты клиенты «Т-Технологий» потратили более 200 млрд руб. Этот показатель вырос в 2 раза за последний год. При этом за год клиенты Т-Банка получили более 90 млрд рублей кешбэка.

Как отметил президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк, повышения ключевых финансовых и операционных показателей удалось добиться за счет «фокуса на эффективности, а также кредитной и транзакционной активности» растущей клиентской базы. «Группа традиционно демонстрирует высокий уровень прибыльности и доходности бизнеса: рентабельность капитала по итогам года составила 32,5%», — подчеркнул он.

В прошлом году компания вернулась к регулярным дивидендам, напомнил председатель совета директоров «Т-Технологий» Алексей Малиновский. Совет директоров рекомендовал дополнительную выплату в размере 32 рублей на каждую акцию. С учетом промежуточных дивидендов, которые владельцы акций получили в декабре, общий размер выплаченных дивидендов по итогам 2024 года, по оценкам специалистов компании, составит 33,4 млрд руб.

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