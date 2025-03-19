Песков: сбив свои БПЛА, РФ показала соблюдение договоренностей

После того, как президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили свои беспилотники, направлявшиеся по заданным целям, подтвердив соблюдение договоренностей. Об этом 19 марта рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Беспилотники как раз выстраивались в боевой порядок. Шесть из них были сбиты «Панцирями», и один беспилотник был уничтожен дежурным самолетом Военно-воздушных сил Российской Федерации. Наша система работает эффективно», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что, как только стороны пришли к соответствующей договоренности, Путин немедленно дал команду Минобороны России.

Говоря о возможном варианте полного прекращении огня на Украине, Песков добавил, что Путин и Трамп не обсуждали вопрос введения миротворческих сил в страну. Однако российская сторона детально довела до Вашингтона все нюансы соглашения, о которых упоминал президент РФ, в частности — вопрос прекращения военных поставок Киеву в случае перемирия.

В тот же день Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Как указали в ведомстве, этим нападением киевский режим попытался сорвать мирные инициативы Трампа по его переговорам с российским президентом.

Телефонный разговор Путина и американского лидера состоялся 18 марта. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду. Однако он уточнил, что необходимо остановить принудительную мобилизацию на Украине и перевооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ).