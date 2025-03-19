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Невзорова и его жену внесли в список террористов и экстремистов

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Фото: AP/TASS/Sergei Konkov
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Журналист Александр Невзоров (включен в реестр иноагентов) и его жена Лидия внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга как объединение. Соответствующая информация появилась 19 марта на сайте ведомства.

«Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, <...> Невзорова Лидия Алексеевна, 29.03.1973 года рождения», — указано в перечне.

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В июле 2024 года суд признал Невзорова и его жену экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Кроме того, в доход государства было обращено имущество супругов.

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