Путин поручил Генпрокуратуре принимать меры по возмещению ущерба окружающей среде

Президент РФ Владимир Путин поручил 19 марта Генпрокуратуре принимать меры по возмещению ущерба окружающей среде. Он отметил, что разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к каким тяжелым последствиям приводит халатность.

«Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей и природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность», — сказал глава государства на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

В ходе выступления Путин также указал на необходимость системной работы по линии природоохранной прокуратуры совместно с другими контролирующими правоохранительными органами.

Кроме того, российский лидер поручит Генпрокуратуре принимать меры по возмещению нанесенного окружающей среде ущерба.

«Совместно с другими контролирующими правоохранительными органами вместе устранять недостатки в регулировании и в случае нарушения принимать меры к возмещению экологического ущерба», — заявил он

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов были эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по устранению последствий ЧП.

Выбросы нефтепродуктов после крушения танкеров на берегу Анапы фиксируются по сей день. Так, 19 марта в оперативном штабе Краснодарского края сообщили об обнаружении новых выбросов мазута на побережье. Ранее, 12 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на фоне погодного потепления и повышения температуры воды в Черном море на берегу города вновь зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов.