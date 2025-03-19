Новые выбросы мазута обнаружили на трех участках побережья Анапы

Команды трех муниципалитетов зафиксировали новые выбросы мазута на побережье Анапы после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом 19 марта сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Небольшие фрагменты нефтепродуктов подтвердили на участке в поселке Джемете, в Выселковском и Кавказском районах, а также в районе центра «Премьера» и санатория «Кристалл».

На остальных зонах, которые находятся под контролем этих команд, выбросов нет.

«При обнаружении новых фрагментов нефтепродуктов их убирают в первую очередь, затем продолжают деликатную уборку на основной территории пляжей», — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Ранее, 12 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на берегу Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов на фоне погодного потепления и повышения температуры воды в Черном море.

9 марта на береговой линии Анапы обнаружили новые выбросы мазута. Уточнялось, что незначительное количество нефтепродуктов было зафиксировано между селом Витязево и станицей Благовещенской.