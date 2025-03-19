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Политолог указал на роль Европы в будущих соглашениях по Украине

Политолог Мезюхо: участие Европы в переговорах возможно, но не на равных с США и РФ
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Фото: AP/Alberto Pezzali
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Великобритания и Евросоюз (ЕС) пока остаются за скобками переговоров России и США по Украине, однако в итоге у них будет своя роль в выполнении достигнутых соглашений, например в вопросе санкций. Таким мнением в беседе с «Известиями» 19 марта поделился политолог Иван Мезюхо.

Накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие. На фоне этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США указали на необходимость присутствия представителей ЕС в переговорах.

«Подключение европейцев в лице ЕС и, возможно, Великобритании к переговорному процессу возможно, но не на условиях равных. Сегодня на равных общаются непосредственно главы великих сверхдержав, это президенты России и США. И на текущий момент речь идет лишь о переговорном процессе между русскими и американцами. Европейцы вынесены за скобки. По большому счету Европа борется за краешек стола Трампа на будущих переговорах с Россией по Украине», — прокомментировал Мезюхо.

При этом он отметил, что сейчас ведутся предварительные переговоры, а не основной переговорный трек, который уже должен завершиться какими бы то ни было глобальными, реальными решениями. Так, считает собеседник издания, будущее возможное теоретическое соглашение по Украине должны выполнять и европейцы.

«Всё-таки они вводили санкции по указке Соединенных Штатов Америки, пусть и по указке прошлой американской администрации. Но мы не должны разбираться в сортах администрации президентов Соединенных Штатов Америки», — пояснил эксперт.

Кроме того, добавил он, нельзя игнорировать тот факт, что в Европе сформировалась «антитрамповская» коалиция, которая делает всё хотя бы на формальном уровне, чтобы саботировать мирный процесс переговоров.

Телефонный разговор Путина и Трампа и мировая реакция. Главное

«По большому счету, решать вопрос с европейцами должны не россияне, а американцы. И именно Дональд Трамп должен взять на себя миссию по принуждению Старого света к миру. Если мы заключим какое-то соглашение или придем уже к какому-то более-менее готовому проекту каких бы то ни было договоренностей, то американская сторона должна взять на себя ответственность за то, чтобы привести антироссийскую Европу в чувство. И указать на место и Великобритании, и странам Европейского союза по вопросу их антироссийской активности», — резюмировал Мезюхо.

Он подчеркнул, что не может быть такой ситуации, что США и Россия заключают соглашение, а Украина его не выполняет, поскольку ей помогает Европа. Это неприемлемые условия для РФ, заключил политолог.

Ранее, 12 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта заявили, что в ЕС поддержали предложение о перемирии на Украине. По ее словам, эти шаги являются позитивным развитием событий для долгосрочного мира на украинской стороне.

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