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В Евросоюзе поддержали предложение о перемирии на Украине

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Фото: Global Look Press/Roland Balik
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В Евросоюзе поддержали предложение о перемирии на Украине, объявление о возобновлении военных поставок США и передаче разведданных Киеву. Об этом 11 марта объявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

«Мы приветствуем новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о перемирии и возобновление предоставления американских разведданных и военной помощи», — говорится в их сообщениях в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, они отметили, что в Евросоюзе также поддерживают итоги переговоров делегаций США и Украины в Джидде. ЕС считает, что эти шаги являются позитивным развитием событий для долгосрочного мира на Украине.

По мнению фон дер Ляйен и Кошты, «мяч теперь находится на стороне России». Однако они также подчеркнули, что ЕС намерен «играть в полном объеме свою роль совместно с партнерами в предстоящих мирных переговорах».

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В этот же день американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на получение согласия от президента России Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Он отметил, что планирует провести разговор с российским лидером на этой неделе. Трамп также добавил, что представители стран встретятся по украинскому вопросу 11 или 12 марта. По его словам, если Вашингтону не удастся убедить Москву пойти на прекращение огня, то конфликт на Украине продолжится.

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