В США заявили о необходимости участия ЕС в сделке по Украине
Евросоюз (ЕС) должен участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 19 марта сообщило агенство Bloomberg.
«Американские чиновники заявили своим европейским коллегам, что Европейский союз должен будет участвовать в любом мирном соглашении с Украиной, учитывая, что Россия хочет смягчения санкций в рамках сделки», — указано в публикации.
Согласно информации агентства, администрация США считает важным приоритетом прекращение боевых действий и переход к обсуждению других вопросов.
Один из собеседников Bloomberg отметил, что это может успокоить американских союзников, которые беспокоятся о том, что Соединенные Штаты могут попытаться достичь соглашения без участия европейских лидеров, добавила «Газета.Ru».
12 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта заявили, что в ЕС поддержали предложение о перемирии на Украине. По словам фон дер Ляйен, эти шаги являются позитивным развитием событий для долгосрочного мира на украинской стороне.