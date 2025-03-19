Сийярто назвал телефонный разговор Путина и Трампа надеждой на приближающийся мир

Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа приблизили надежду на мир. Об этом 19 марта сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Вчерашний вечер был очень многообещающим, поскольку переговоры между президентами США и России еще больше приблизили надежду на мир. За последние три года мы никогда не были так близки к миру, и мы надеемся, что эти мирные усилия не будут подорваны из Брюсселя», — сказал он.

Он отметил, что Венгрия и Вьетнам придерживаются позиции мира и заявляют это в международных организациях. По его словам, стороны согласились, что достичь урегулирования на Украине помогут только мирные переговоры. Будапешт и Ханой выразили уверенность, что начавшиеся американо-российские контакты приведут к миру за столом переговоров.

Находясь с рабочей поездкой в Ханое, Сийярто также отметил, что венгерская сторона сыграет важную роль в развитии атомной промышленности Вьетнама.

Телефонный разговор президента РФ и американского лидера Дональда Трампа состоялся накануне. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что только Россия и США могут закончить украинский конфликт. По его словам, именно Москва и Вашингтон будут ключевыми участниками переговоров по урегулированию.