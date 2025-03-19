Британский аналитик указал на способность РФ и США закончить конфликт на Украине
Только Россия и США могут закончить конфликт на Украине. Об этом 18 марта заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что именно Москва и Вашингтон станут ключевыми участниками переговоров по урегулированию ситуации.
«Украинцы будут против, будут говорить, что не примут условия, будут жаловаться европейским друзьям, всё это впереди», — сказал Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Кроме того, аналитик добавил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уже пришли к определенным договоренностям. Меркурис заявил, что вскоре могут начаться медийные кампании, которые будут направлены против переговоров — на их срыв.
19 марта Трамп подчеркнул стремление Москвы и Вашингтона к прекращению конфликта на Украине. По его словам, Путин не требовал от него прекратить оказание помощи украинской стороне.
Телефонный разговор президента РФ и американского лидера Дональда Трампа состоялся накануне. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.