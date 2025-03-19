В КНР поприветствовали диалог Путина и Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Китай в свете состоявшегося разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа приветствует все усилия, которые ведут к урегулированию украинского конфликта. Об этом 19 марта заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отметив, что диалог между сторонами — необходимый шаг для того, чтобы конфликт разрешился мирным путем.

«С самого начала Китай выступал за урегулирование кризиса путем диалога и переговоров. Приветствуем все усилия, которые ведут к прекращению огня, и считаем, что это необходимый шаг для достижения мира», — заявила Мао Нин на брифинге, ее слова приводит ТАСС.

Телефонный разговор президента РФ и американского лидера Дональда Трампа состоялся накануне. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Британский аналитик Александр Меркурис в тот же день заявил, что только Россия и США могут закончить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что именно Москва и Вашингтон станут ключевыми участниками переговоров по урегулированию ситуации.