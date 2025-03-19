Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили транспорт ВСУ в приграничных районах Курской области
Мир
Полицейские на суде рассказали об удивлении при виде тела Марадоны
Происшествия
В Архангельском районе Башкирии из-за паводков эвакуированы 98 человек
Мир
Уиткофф назначил обсуждение деталей прекращения огня на Украине на 23 марта
Общество
В аэропортах Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Мир
В краже золотого унитаза из поместья Черчилля признали виновными двух человек
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Армия
Минобороны показало кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ
Спорт
Панарин стал девятым лучшим бомбардиром в НХЛ среди россиян
Мир
Маск выразил благодарность Трампу после возвращения космонавтов МКС на Землю
Мир
СМИ узнали о переговорах Британии и ЕС об ускорении поставок оружия на Украину
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Мир
Вучич назвал переговоры между РФ и США признаком разрядки обстановки в мире
Мир
Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Спорт
Хоккейный агент Мильштейн назвал матч КХЛ и НХЛ праздником для болельщиков
Сюжет:

Уиткофф заявил о приближении Путиным РФ к заключению мирного соглашения

Уиткофф: Путин в диалоге с Трампом приблизил РФ к окончательному соглашению
0
EN
Фото: REUTERS/Leah Millis
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом приблизил страну к заключению окончательного мирного соглашения с Украиной. Об этом 18 марта сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«Я хотел бы отметить роль президента Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Кроме того, Уиткофф выразил мнение, что 18 марта «произошли некоторые прорывы» в переговорах двух стран о мирном урегулировании.

По словам дипломата, подробности соглашения о прекращении огня будут обсуждаться в воскресенье, 23 марта, в Джидде.

Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине
За 2,5 часа лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере спорта

18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

В тот же день глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев готов завершить конфликт в этом году. Он также добавил, что украинская сторона не является препятствием для достижения мира. По словам Сибиги, они готовы приступить к реализации итогов встречи в Саудовской Аравии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025