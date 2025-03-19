Уиткофф заявил о приближении Путиным РФ к заключению мирного соглашения

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом приблизил страну к заключению окончательного мирного соглашения с Украиной. Об этом 18 марта сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«Я хотел бы отметить роль президента Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Кроме того, Уиткофф выразил мнение, что 18 марта «произошли некоторые прорывы» в переговорах двух стран о мирном урегулировании.

По словам дипломата, подробности соглашения о прекращении огня будут обсуждаться в воскресенье, 23 марта, в Джидде.

18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

В тот же день глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев готов завершить конфликт в этом году. Он также добавил, что украинская сторона не является препятствием для достижения мира. По словам Сибиги, они готовы приступить к реализации итогов встречи в Саудовской Аравии.