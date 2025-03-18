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В МИД Украины заявили о готовности Киева завершить конфликт в этом году

Глава МИД Украины Сибига: Киев готов завершить конфликт в этом году
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев готов завершить конфликт в этом году. Об этом он заявил 18 марта в ходе выступления на конференции «Диалог Райсина», проходящей в Нью-Дели.

«После Джидды у нас появились другая скорость, новые дополнительные возможности закончить этот конфликт в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира», — сказал Сибига.

Он также отметил, что власти Украины поддержали инициативы США, в том числе о прекращении огня на 30 дней.

Кроме того, Сибига выразил надежду, что после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа многое прояснится.

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Ранее, 11 марта, Украина во время переговоров с США в городе Джидда в Саудовской Аравии выразила готовность к прекращению огня на 30 дней.

В состав американской делегации на переговорах в Джидде входили государственный секретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Киев представляли глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

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