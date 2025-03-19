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Уиткофф назначил обсуждение деталей прекращения огня на Украине на 23 марта
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Уиткофф назначил обсуждение деталей прекращения огня на Украине на 23 марта

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться уже 23 марта, работа над этим пройдет в Джедде. Об этом 18 марта сообщил спецпосланник США Стивен Уиткофф.

Он сообщил, что США рассчитывают на поддержку Украиной договоренностей, которые были достигнуты на переговорах президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина.

Уиткофф также проинформировал, что проект договоренности по прекращению огня между Россией и Украиной охватывает удары не только по энергетике, но и по инфраструктуре в целом.

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