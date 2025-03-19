Уиткофф назначил обсуждение деталей прекращения огня на Украине на 23 марта
Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться уже 23 марта, работа над этим пройдет в Джедде. Об этом 18 марта сообщил спецпосланник США Стивен Уиткофф.
Он сообщил, что США рассчитывают на поддержку Украиной договоренностей, которые были достигнуты на переговорах президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина.
Уиткофф также проинформировал, что проект договоренности по прекращению огня между Россией и Украиной охватывает удары не только по энергетике, но и по инфраструктуре в целом.
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