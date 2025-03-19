В США указали на расхождения в интересах Трампа и Путина

Президент России Владимир Путин хочет добиться всеобъемлющего мирного урегулирования, в то время как американский лидер Дональд Трамп стремится к скорейшему прекращению огня, чтобы избежать «проигрыша». Об этом 19 марта рассказал «Известиям» политический аналитик, бывший советник конгресса США, специалист в области международных отношений, государственных дел и законодательной власти Джеймс Джатрас.

«Путин хочет добиться всеобъемлющего мирного урегулирования, которое будет означать стабильные, долгосрочные, улучшенные отношения с Соединенными Штатами. Думаю, господин Трамп тоже этого хочет, но это не его ближайшая цель. Его ближайшая цель — добиться прекращения огня на Украине. <… > Трампу и его администрации нужно найти способ избежать катастрофического проигрыша в этом [конфликте], чтобы перейти к Ближнему Востоку, где ситуация накаляется, и в конечном итоге к конфронтации с Китаем», — отметил эксперт.

По словам аналитика, Трамп намерен добиваться перемирия в формате подписания соглашения «Минск-3», не удовлетворяющее требованиям российской стороны.

Собеседник «Известий» подчеркнул, что в настоящее время люди из разных стран надеятся на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине. Однако он призвал россиян не «позволять оптимизму взять верх».

«Я не думаю, что мы приблизились к этой сделке, и она будет достигнута только в результате реалий на местах. Я надеюсь, что люди в Москве понимают это и не позволят своему оптимизму взять верх над ними», — заключил Джатрас.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами. Она добавила, что Россия видит стремление Вашингтона урегулировать ситуацию по конфликту на Украине.

18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.