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Минобороны показало кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Расчет тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отдельного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Южной группировки войск в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Часов Яр. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Разведывательным подразделением корпуса с применением беспилотного летательного аппарата был обнаружен опорный пункт противника в районе Часова Яра. После получения координат цели специалисты РХБЗ нанесли удар по позициям ВСУ полным пакетом 220-мм термобарических снарядов, выжигая заглубленные укрытия, укрепленные наблюдательные пункты и схроны с боеприпасами», — указали в ведомстве.

Сообщается, что особенности боевой машины позволяют выпущенным снарядам проникнуть в любое укрытие и нанести поражение даже при наличии у противника фортификаций и укреплений.

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Днем ранее ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ объекты нефтяной отрасли. Также средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 117 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Министерстве обороны.

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