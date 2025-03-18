ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ объекты нефтяной отрасли

Российские военные нанесли поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 18 марта сообщило Министерство обороны РФ.

Также средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 117 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Токаревка Херсонской области. В результате действий российской армии было уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов.

Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военной аэродромной инфраструктуре и местам хранения беспилотников.

В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) российская армия уничтожила 33 012 единиц военной автомобильной техники.

В этот же день Минобороны опубликовало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в ночное время. Военная техника ликвидировала взводный опорный пункт и укрытия ВСУ в ночное время. Пуски были проведены на расстоянии около 6 км.