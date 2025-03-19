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Келин указал на появление здравого смысла в риторике США с приходом Трампа

Келин: победа здравого смысла в США сделала возможным диалог с РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Возобновление контактов Москвы и Вашингтона на высоком уровне стало возможным благодаря победе здравого смысла с приходом президента США Дональда Трампа. Об этом 18 марта заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Здравый смысл привел к тому, что американцы теперь говорят с Россией. К сожалению, я не вижу этого здравого смысла у большинства европейских лидеров, за исключением одного-двух человек», — сказал дипломат в эфире телеканала Channel 4.

По его словам, большинство европейских лидеров занимаются не реальными внутренними проблемами своих стран, а обсуждают международную политику и пытаются впечатлить публику своими жестами.

Также Келин уточнил, что в будущем США могут ослабить рестрикции в отношении России, которые причиняют ущерб американским компаниям на российской территории. При этом он добавил, что если США намерены вести бизнес в РФ, то им следует отказаться от антироссийских санкций.

Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине
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Ранее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами. Она добавила, что Россия видит стремление Вашингтона урегулировать ситуацию по конфликту на Украине.

18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

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