Европа на фоне переговоров американского и российского лидеров будет безрезультатно «закатывать истерику», чтобы противостоять любому решению сторон. Об этом 18 марта бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал «Известиям».

«Они [европейцы] будут похожи на трехлетнего ребенка, который закатывает истерику и плачет, падает на пол, бьет ногами и шумит. Но таковы они и есть. Они бесполезные, ничего не значащие дети», — заявил он.

Джонсон отметил, что погрязшая в огромных долгах Европа не является экономическим центром. У нее нет значительных природных ресурсов, о которых можно было бы говорить, и она политически разделена.

«Европа будет противостоять любому решению, но у них не так много сил, чтобы сделать что-то, чтобы остановить его. И единственные, кто сейчас говорит об отправке войск, — это Франция, Великобритания и, кажется, Дания. Что ж, удачи. Знайте, они просто шуты», — заключил он.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.