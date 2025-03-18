Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о желании США вернуть деньги налогоплательщиков

Президенту США Дональду Трампу важно вернуть домой деньги налогоплательщиков. Так 18 марта бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала телефонный разговор российского и американского лидеров.

По ее словам, несмотря на желание Трампа урегулировать украинский конфликт, перед ним стоят более приоритетные задачи.

«Следующие выборы (в конгресс) не за горами. Он хочет добиться ощутимых результатов. В этом случае речь идет не о том, чтобы вернуть наших мальчиков домой, а о том, чтобы вернуть домой деньги от налогов», — написала Кнайсль в своем Telegram-канале.

По ее словам, благодаря подлинной двусторонней дипломатии сейчас всё возвращается в прежнее русло, так как и у русских, и у американцев «есть намерение работать над поиском решений», и они «по своей природе любят добиваться своего».

«Сегодня на моей лекции в Екатеринбурге студенты спросили, играет ли Европа какую-либо роль. Это был простой ответ. Нет», — отметила Кнайсль, подчеркнув, что Европа не сможет повлиять на урегулирование конфликта.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.