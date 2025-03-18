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Сюжет:

Австрийский политолог указал на нежелание Украины урегулировать конфликт

Поппель: Украина не станет выполнять условия, если Путин и Трамп договорятся
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В то время как Россия и США намерены урегулировать украинский конфликт как можно скорее, Украина, скорее всего, не станет выполнять условия договоренностей. Об этом во вторник, 18 марта, заявил «Известиям» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«[Президент США Дональд] Трамп говорит, что с [российским лидером Владимиром] Путиным можно договориться, но вопрос в том, станет ли Украина выполнять эти условия. Это всегда первый и самый важный момент», — отметил эксперт, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина.

Он уточник, что сейчас между двумя ответственными государствами — Россией и Соединенными Штатами — обсуждаются ключевые темы, в том числе мирное решение конфликта на Украине. Однако, по его словам, проблема заключается в том, что украинская сторона может не придерживаться договоренностей.

Позиция Украины в этом вопросе создает опасную ситуацию для всего мира, подчеркнул Поппель.

«И у меня есть большое опасение, что даже если на высшем уровне Путин и Трамп договорятся, Украина потом не станет выполнять эти условия. Потому что там у власти слишком много безумцев, коррупционеров, националистов и просто преступников», — заключил он.

Из чего исходит Трамп в отношениях с Украиной. Разбор

Телефонный разговор президента РФ и американского лидера состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.

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