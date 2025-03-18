Из чего исходит Трамп в отношениях с Украиной. Разбор

Президент США Дональд Трамп с начала своего второго срока демонстрирует неоднозначное для Запада отношение к Украине. Он требовал заключения сделки по разработке полезных ископаемых, критиковал заочно президента Украины Владимира Зеленского и устроил перепалку с ним при личной встрече, приостановив затем военную помощь на некоторое время. При этом Трамп утверждает, что больше всего хочет добиться мирного урегулирования. Что определяет его политику по отношению к Украине — в материале «Известий».

Как менялось отношение Трампа к Украине

• Корни нынешнего отношения Трампа к Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому уходят в 2019 год. Тогда, во время первого срока Трампа, стало известно о его попытках добиться от Украины коррупционного расследования в отношении Хантера Байдена, сына будущего соперника по президентским выборам Джо Байдена. Эта тема обсуждалась в телефонном разговоре двух президентов.

• Хотя СМИ увязывали просьбу Трампа с оказанием военной и финансовой помощи Украине, в итоге США не отказались от выделения средств, а расследование в отношении Байдена-младшего не проводилось. Для президента США эта история закончилась попыткой первого импичмента, так как в Демократической партии его обвинили в злоупотреблении властью.

• Спустя пять лет у Трампа вновь возникли претензии личного характера к Зеленскому. Во время американской предвыборной гонки 2024 года украинский лидер посетил в США артиллерийский завод в Пенсильвании, который тогда был колеблющимся штатом. Его сопровождали демократический губернатор Джош Шапиро и сенатор-демократ Боб Кейси. Во время поездки Зеленский усомнился в способности Трампа закончить конфликт на Украине, а заодно назвал слишком радикальным выбранного в качестве вице-президента Джей Ди Вэнса. В республиканском лагере восприняли это как попытку вмешательства в американские выборы с целью помешать Трампу переизбраться.

• В дальнейшем Трамп демонстрировал подчеркнутый нейтралитет по отношению к Зеленскому и Украине, подтверждая свое намерение добиться окончания конфликта в стране, но не раскрывая подробностей своего плана. После победных выборов он не делал резких заявлений, подобных тем, которые позволял себе в отношении Панамы, Канады и Гренландии. До своего вступления в должность Трамп встретился с Зеленским и назначил спецпосланника Кита Келлога, известного своей «ястребиной» позицией, что воспринималось как благожелательное отношение к Киеву.

• После вступления в должность Трамп снова начал отдаляться от Украины в своих публичных выступлениях и действиях. Он инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что было крайне негативно воспринято на Украине. В ответ на критику Трамп напомнил о больших расходах на содержание украинской армии и потребовал для их возмещения заключить сделку о добыче полезных ископаемых (подробнее об этой сделке мы писали здесь).

• Однако соглашение не было заключено. Хотя Трамп и Зеленский достигли договоренности, в день подписания в Вашингтоне они устроили перепалку на глазах у американских СМИ. Трамп обвинил Украину в неуважении к США и потребовал от Зеленского извинений за поведение в овальном кабинете, где проходила встреча. Конфликт привел к решению Трампа о приостановке всей военной помощи Украине. Помощь и разведданные не предоставлялись, пока Зеленский не согласился обсуждать перемирие.

Что определяет отношение Трампа к Украине

• По заявлениям и действиям Трампа можно сделать вывод, что Трампу не интересна Украина. Аналитики даже склонны предполагать, что она его раздражает. Корни его отношения уходят в геополитическое мировоззрение, согласно которому в мире должен быть установлен баланс сил между великими державами — Россией, США и Китаем. Этой идее противятся глобалистские силы, которые как раз Украину поддерживают. Трамп не разделяет их единое видение мира и понимает необходимость создания многополярной системы, при которой он сам готов отстаивать американские интересы в своем регионе, не затрагивая при этом чужие.

• Не имя особых сантиментов в отношении Украины, Трамп всё же видит в ней практическую пользу для себя. Вернувшись в Белый дом, он захотел «перекупить» Украину у Европы и Демократической партии, которые считают ее своим активом. Исходя из этого, он предложил заключить сделку по добыче минералов. Но Зеленский, осознавая такие намерения со стороны Белого дома, предпочел пойти на обострение своих и без того не самых теплых отношений с Трампом. Последовавшая затем реакция со стороны других западных лидеров, вставших на сторону украинского президента, подтвердила, что глобальный мир не рассматривает союз Зеленского и Трампа как необходимый и приемлемый для себя.

• Стычку с Зеленским Трамп использовал для того, чтобы приостановить военную помощь Киеву, что следует также понимать как перекладывание обязанностей по защите Украины на плечи европейских стран. Он показал, что не готов идти на компромиссы, а будет добиваться своих целей по отстаиванию американских интересов, тем более что сейчас он располагает широкой поддержкой у себя в стране и может не оглядываться на других участников мировой политики.

• При этом стоит отметить, что Трамп официально не объявлял о прекращении помощи Украине. За него это сделали неназванные представители Белого дома через СМИ. Это говорит о том, что президент США оставляет за собой возможность отыграть любой шаг назад. Ни Украина, ни военные поставки его не интересуют так, как возможность эскалировать отношения с глобалистской Европой, особенно если не придется нести публичную ответственность за это.

• Для Трампа не принципиально, что его решение может привести к поражению Украины в военном и политическом плане. Он как раз ждет, что оно приведет к крушению лагеря глобалистов, сформированного в Европе и строящего вокруг Киева свою идентичность. Этот лагерь Трамп рассматривает как союзников Демократической партии, которая для него является главным раздражителем на внутренней арене. Возможно, внимание Трампа к Украине не было бы вовсе приковано, если бы в Европе главенствовали правые силы, которые относятся к Киеву гораздо скептичнее. Не случайно одним из немногих европейских политиков, которого Трамп уважает и считает своим соратником, является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — давний противник интеграции Украины в европейское пространство и оказания ей военной помощи.

• По отношению Трампа к Украине мировые лидеры должны понять, что он является для них непримиримым соперником, использующим украинскую карту для противостояния с ними. Глава Белого дома готов пойти на дальнейшую эскалацию, в которой первым проигравшим станет как раз Украина, так как понимает, насколько трепетное отношение к ней испытывают в Лондоне, Париже и Берлине.

• Важную роль играет и китайский фактор. Трамп не скрывает, что именно в лице Пекина видит главного конкурента США, здесь идет скрытая борьба за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо этого причины чисто экономического характера заставляют Трампа полагать, что важнее всего решить проблему Китая, а Украина при этом оказывается отвлекающим и раздражающим фактором. Трамп помнит, что времени на достижение своих целей у него не так много: через два года пройдут выборы в конгресс, и, если ему не удастся достичь очевидных и понятных американцам результатов, республиканцы потеряют часть своих мест, что ослабит власть президента.

Как психология Трампа влияет на его политику

• Нельзя не отметить, что отношение Трампа к Украине и вообще к любым другим политическим субъектам складывается не только из практических соображений, но и из личностных мотивов. По своим психологическим характеристикам Трамп является довольно предсказуемым человеком. Он относится к истероидному типу личности, которому присуще яркое публичное поведение. Из-за этого Трамп старается всегда быть в центре внимания. При этом свою истероидность он совмещает с авантюризмом, то есть способностью рисковать ради славы. Это он наглядно демонстрировал во время своих предвыборных кампаний, когда шел на нарушение всяких норм ради своей цели, так как такое же поведение помогало ему добиваться успехов в бизнесе, где нет жестких рамок приличия, как в политике.

• В качестве президента США Трамп также продолжает пользоваться приемами на грани фола ради внимания. Он может в спорах с оппонентами использовать непроверенные факты и компромат, чтобы создать вокруг себя имидж сильного, идущего напролом политика. Зеленский, втягиваясь в спор с Трампом, не учел того, как важно американскому политику оставлять последнее слово за собой, к каким бы политическим последствиям это ни привело. Трампу ничего не стоит унизить собеседника, если он почувствует, что внимание перетекло к другой стороне.

• Трамп зачастую ведет себя эмоционально неустойчиво, и поэтому старается первым атаковать соперника, даже если обстоятельства не принуждали его к этому. Для него проиграть и быть повергнутым — одно и то же, так что он всеми силами старается избежать неприятного для себя исхода даже в не имеющих сущностного наполнения вопросах. Но если атака Трампа не принимается, он способен пасовать. Ему сложно противостоять нарочито спокойным и уверенным в себе оппонентам.

При подготовке материала «Известия» общались и учитывали мнения: