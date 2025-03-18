В парламенте Венгрии выступили против военных заимствований ЕС

Парламент Венгрии принял резолюцию, направленную против участия страны в военных заимствованиях Европейского союза (ЕС) по программе перевооружения, включая средства на вооружение Украины. Об этом свидетельствуют данные документа, которые передает ТАСС.

По информации издания, за резолюцию проголосовали 138 парламентариев, 29 — высказались против и один — воздержался.

«Парламент <...> выступает против совместных европейских заимствований, необходимых для финансирования этой программы на сумму до €150 млрд», — сказано в документе.

Уточняется, что при этом Венгрия признает важность укрепления оборонного потенциала Европы.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 6 марта сообщила, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму €800 млрд.

Перед саммитом она заявила, что ReArm EU предусматривает инвестиции в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины и финансирование поставок оружия Киеву. Она также уточнила, что европейская сторона хочет «мирной силы» в вопросе урегулирования.