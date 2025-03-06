Фон дер Ляйен рассказала о плане по перевооружению Евросоюза

План перевооружения Европы предусматривает инвестиции в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины и финансирования поставок оружия Киеву. Об этом 6 марта сообщила глава Еврокомисии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«План по перевооружению Европы предусматривает выделение до €800 млрд на инвестиции в оборону. Это дает государствам-членам финансовое пространство для инвестиций в оборону, предоставляет им возможность инвестировать в украинскую оборонную промышленность или закупать вооружения, которые сразу же направляются на Украину», — сказала она по прибытии на саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе.

Глава ЕК также уточнила, что европейская сторона хочет «мирной силы» в вопросе урегулирования. Фон дер Ляйен подчеркнула, что в связи с этим и собирается представить в ходе саммита план по перевооружению.

Евродепутат Тьерри Мариани 6 марта поделился с «Известиями», что для проведение плана по перевооружению Европы глава ЕК задействует ст. 122 Договора о функционировании Евросоюза. По словам политика, использование статьи может быть оправданно в случае крайней необходимости.