Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным

Президент США Дональд Трамп назвал прошедший во вторник, 18 марта, телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным «очень продуктивным».

«Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, лидеры договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам. Трамп также заявил, что обсуждались многие элементы договора о мире.

Американский президент еще раз подчеркнул, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.