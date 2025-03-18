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Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп назвал прошедший во вторник, 18 марта, телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным «очень продуктивным».

«Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, лидеры договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам. Трамп также заявил, что обсуждались многие элементы договора о мире.

Американский президент еще раз подчеркнул, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом.

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За полтора часа они также обсудили обмены заключенными, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную сделку

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.

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