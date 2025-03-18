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ВСУ атаковали Белгородскую область для негативного фона вокруг переговоров РФ и США

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Фото: REUTERS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались вторгнуться в Белгородскую область, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом 18 марта сообщили в Минобороны.

«Для создания негативного фона вокруг <...> переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа, утром (в 05:50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в ходе провокации ВСУ были задействованы до 200 боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе пять танков и 16 боевых бронированных машин.

По данным Минобороны, общие потери киевского режима составили до 60 человек, один танк и семь боевых бронированных машин. Оставшиеся боевики были рассеяны, противник отказался от совершения дальнейших атак.

«Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана», — заключили в ведомстве.

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Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.

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