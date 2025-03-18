Российские военные отразили попытку вклинения ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 марта предприняли попытку вклиниться на территорию РФ в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье на западе Белгородской области, российская армия отразила все атаки. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что за день противник совершил в общей сложности пять атак. Киевский режим задействовал в операции до 200 боевиков и 29 единиц техники, включая пять танков.

«Пересечения государственной границы Российской Федерации не допущено», — указывается в Telegram-канале ведомства.

Потери противника составили до 60 боевиков, один танк, семь бронемашин, три инженерные машины и автомобиль.

Помимо этого, российские военные нанесли 30 авиационных и ракетных ударов по скоплениям резервов ВСУ в Сумской области. Украинская армия понесла в ходе этих атак значительный урон.

«Таким образом, провокация киевского режима <...> была сорвана», — резюмировали в Минобороны.

Ранее в той же в Белгородской области в результате атаки ВСУ были ранены два мирных жителя. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, у одного травматическая ампутация кисти, у второго ампутация предплечья.

Тогда же в районе села Графовка Белгородской области автобус наехал на взрывное устройство. В результате взрыва пострадали три человека.