Три человека ранены при наезде автобуса на взрывное устройство в Белгородской области
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- Три человека ранены при наезде автобуса на взрывное устройство в Белгородской области
Служебный автобус наехал на взрывное устройство в Белгородской области, пострадали три человека. Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие — две женщины и мужчина, которые получили баротравмы, — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что после оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.
Также в результате украинской атаки пострадало транспортное средство. Оперативные службы работают на месте происшествия.
В этот же день в Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ранены два мирных жителя. По словам Гладкова, у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья. Пострадавших госпитализировали.