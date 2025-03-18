Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о выдвижении ФРГ Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Политика
Военный эксперт допустил передачу противопехотных мин странами Европы Украине
Армия
ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ объекты нефтяной отрасли
Авто
Выручка с продажи легковых авто в РФ достигла самых низких значений за год
Экономика
Путин заявил об адаптации предпринимателей к антироссийским санкциям
Общество
Умер народный артист РФ Бедрос Киркоров
Мир
В Кремле указали на широкий спектр вопросов в предстоящих переговорах РФ и США
Туризм
Объем рынка турагрегаторов к 2030 году достигнет 1,4 трлн рублей
Мир
В ЕК указали на проблемы с переговорами по членству Украины в ЕС
Наука и техника
В Росавиации заявили о планах завершить сертификацию самолета Ан-2 к середине года
Армия
Военные ВС РФ создали коридор для эвакуации жителей из Константинополя в ДНР
Мир
Хуситы не намерены снижать интенсивность атак на израильские суда в Красном море
Общество
Пропавший в Тюмени спортивный журналист был найден живым
Общество
Госдума в I чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством
Общество
В ДНР британского наемника заочно приговорили к 14,5 года колонии
Мир
Захарова заявила о манипуляциях Макрона с темой ядерного оружия

Во Франции заявили о планах разместить на базе на границе с ФРГ ядерное оружие

Макрон: к 2035 году на авиабазе на границе Франции и ФРГ разместят ядерное оружие
0
EN
Фото: REUTERS/Ludovic Marin
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На авиабазе Люксой-сен-Совёр, расположенной на границе с Германией в Люксёй-ен-Бэн, к 2035 году разместят истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками. Об этом 18 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«К 2035 году Люксой станет первой базой, которая примет следующую версию Rafale и гиперзвуковую ядерную ракету», — заявил он в ходе выступления перед военными авиабазы.

По его словам, с этой базы на Украину поставили истребители Mirage-2000.

Французский лидер уточнил, что к установленному сроку также планируется вдвое увеличить контингент базы. Таким образом, число военных достигнет 2 тыс. человек. Макрон добавил, что Франция инвестирует порядка €1,5 млрд на модернизацию и адаптацию авиабазы, в частности — операционной инфраструктуры.

Он также назвал французскую армию самой эффективной, оснащенной, укомплектованной и обученной на континенте.

Клан или пропал: Запад формирует новые альянсы внутри НАТО
Франция ищет союзников для миротворческой миссии на Украине

Член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) 6 марта заявил, что ФРГ необходимо иметь собственное ядерное оружие. По его словам, Германию нужно превратить в страну «с собственной военной и командной структурой», которая будет способна оказывать ядерное сдерживание в рамках европейской автономии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025