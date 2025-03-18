Во Франции заявили о планах разместить на базе на границе с ФРГ ядерное оружие
На авиабазе Люксой-сен-Совёр, расположенной на границе с Германией в Люксёй-ен-Бэн, к 2035 году разместят истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками. Об этом 18 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
«К 2035 году Люксой станет первой базой, которая примет следующую версию Rafale и гиперзвуковую ядерную ракету», — заявил он в ходе выступления перед военными авиабазы.
По его словам, с этой базы на Украину поставили истребители Mirage-2000.
Французский лидер уточнил, что к установленному сроку также планируется вдвое увеличить контингент базы. Таким образом, число военных достигнет 2 тыс. человек. Макрон добавил, что Франция инвестирует порядка €1,5 млрд на модернизацию и адаптацию авиабазы, в частности — операционной инфраструктуры.
Он также назвал французскую армию самой эффективной, оснащенной, укомплектованной и обученной на континенте.
Член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) 6 марта заявил, что ФРГ необходимо иметь собственное ядерное оружие. По его словам, Германию нужно превратить в страну «с собственной военной и командной структурой», которая будет способна оказывать ядерное сдерживание в рамках европейской автономии.