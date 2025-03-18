Эксперты объяснили популярность ввоза авто через Дальний Восток

Ввозить автомобили в Россию через Дальний Восток может быть выгоднее, чем через другие посты, однако впоследствии за машину могут потребовать доплату. Об этом 18 марта сообщает Quto.ru со ссылкой на участника рынка, который занимается импортом новой и подержанной китайской техники.

Дело в том, что если большинство постов при определении таможенной стоимости автомобиля, от которой затем рассчитывается размер пошлины, используют только популярные сайты из КНР, то на Дальнем Востоке готовы принимать и другие документы. Например, стоимость приобретения машины в инвойсах может оказаться ниже среднерыночной, если покупатель получил от продавца хорошую скидку, объяснил собеседник издания.

Впрочем, контрольные органы, проверяя затем ввоз автомобиля, могут посчитать цену заниженной и доначислить пошлины. В качестве примера приводится случай с владельцем ввезенного из Южной Кореи кроссовера, которому не удалось доказать таможенникам, что заявленная цена покупки реальна, а не искусственно занижена.

С 1 апреля прошлого года вступило в силу постановление правительства РФ, которое предусматривает введение новых правил расчета размера утилизационного сбора для транспортных средств, ввезенных в РФ. На такие машины в рамках утильсбора таможенные органы смогут доначислять недоплаченные пошлины и другие сборы.

Накануне сообщалось, что объем ввоза иномарок на территорию России через пункты пропуска в Приморье в начале 2025 года увеличился 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.