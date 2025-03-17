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Ввоз автомобилей в Россию через таможню в Приморье увеличился

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Объем ввоза иномарок на территорию России через пункты пропуска в Приморье в начале 2025 года увеличился 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 17 марта Quto.ru со ссылкой на данные ФТС России.

Всего уссурийские таможенники с начала года оформили более 3 тыс. автомобилей физических лиц для личного пользования. Сумма уплаченных таможенных и иных платежей составила порядка 1,7 млрд рублей.

Чаще всего россияне заказывают автомобили марок Changan, Chery, Geely, а также электрокары LiXiang и Zeekr — как новые, так и подержанные. Если прежде популярны были японские машины, то теперь им на смену пришли китайские.

Всего в 2024 году через таможню Приморья было оформлено более 17,7 тыс. легковых автомобилей для личного пользования, что в шесть раз больше, чем годом ранее. Общая сумма различных сборов, которые уплатили россияне, составила 9,4 млрд рублей.

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14 марта сообщалось, что по итогам 2024 года по схемам альтернативного импорта в Россию было ввезено 181,2 тыс. новых легковых автомобилей. Среди них самой популярной стала модель Toyota Camry. Следом в рейтинге идут Toyota RAV4, BMW X5, Hyundai Elantra и Kia Seltos.

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