Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили орудия М101, миномет и антенну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на замаскированных огневых позициях в Харьковской области. Кадры боевой работы 17 марта показало Минобороны РФ.

На записи показан объективный контроль цели военнослужащими разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии.

После определения позиции противника было принято решение об огневом воздействии операторами FPV-дронов, точными попаданиями беспилотников были уничтожены 105-мм орудие М101 американского производства, позиция минометного расчета и вражеская антенна.

Ранее в этот день Минобороны опубликовало кадры объектного контроля уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» в Харьковской области. На видео можно заметить прямое попадание и уничтожение «Богданы», после чего начался пожар.