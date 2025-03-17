В Дагестане в ДТП с микроавтобусом и автомобилем пострадали 14 человек
В Дагестане микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, предварительно, пострадали 14 человек. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщил источник «Известий».
Отмечается, что ДТП произошло в Кизилюртовском районе. По информации собеседника, восьмерых пострадавших госпитализировали, еще шестерых отправили на амбулаторное лечение.
По данным прокуратуры Республики Дагестан, в ДТП участвовали еще два автомобиля, а инцидент произошел на автодороге вблизи села Ново-Чиркей.
«Организована проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского микроавтобуса в Кизилюртовском районе», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
15 марта на 317-м км автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе Рязанской области произошло массовое ДТП, в результате которого четверо погибли и трое пострадали. По предварительным данным, произошло столкновение четырех автомобилей: Hyundai Sonata, Kia Sorento, «Лада Гранта» и ВАЗ-2112.