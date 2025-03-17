Эксперт назвал востребованным домен СССР

Домен .SU, который был делегирован Советскому Союзу в 1990 году, но продолжил функционировать и после распада СССР, востребован и активно развивается, рассказал «Известиям» директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев 17 марта. Наряду с .RU и .РФ он входит в российскую национальную доменную зону.

«Сегодня в доменной зоне зарегистрировано более 112 тыс. имен пользователями из 50 стран мира. Кроме того, он уже давно приобрел надгосударственный и исторический характер. В этом году .SU отметит свое 35-летие, и у нас есть все основания полагать, что он и дальше продолжит функционировать на благо интернет-пользователей», — подчеркнул эксперт.

Воробьев уточнил, что российская сторона последовательно выступает за сохранение домена, но вопрос о его закрытии периодически поднимается в отраслевом сообществе, вызывая дискуссии и различные спекуляции.

«После появления в СМИ информации о возможном разделегировании домена .SU вопрос о судьбе домена был поднят на конференции ICANN (Корпорация по управлению доменными и IP-адресами. — Ред.) 82 на прошлой неделе, проходившей в Сиэтле. И президент и CEO ICANN Курт Линдквист однозначно ответил, что корпорация не направляла официального уведомления регистратуре .SU и в настоящее время нет никаких графиков его удаления. Он добавил, что обсуждения по статусу домена продолжатся в соответствии с политикой, разработанной ccNSO (организация поддержки национальных доменов верхнего уровня. — Ред.)», — отметил эксперт.

Он объяснил, что, согласно этой политике, домен может быть закрыт в случае, если соответствующий ему двухбуквенный код страны будет удален из списка ISO 3166-1. Однако код SU не удален, а сохранен в стандарте ISO в качестве зарезервированного. Такой же статус имеют коды Великобритании UK и Европейского союза EU.

Ранее СМИ сообщали, что ICANN якобы планирует прекратить поддержку домена Советского Союза к 2030 году. Но в Российском научно-исследовательском институте развития общественных сетей 13 марта сообщили на своем сайте, что эта информация периодически появляется в публичном поле, но не соответствует действительности. Регистратура не планирует ликвидацию домена .SU и никаких формальных действий со стороны ICANN предпринято не было, подчеркнули там.

В Роскомнадзоре 13 февраля рассказали, что в 2024 году было удалено или заблокировано 704,8 тыс. интернет-страниц. Среди них были с информацией об азартных играх (252,6 тыс. материалов), с пронаркотическим контентом (111,6 тыс.), контентом экстремистского и террористического характера (42,6 тыс.), недостоверной общественно значимой информацией, в том числе о специальной военной операции (40,1 тыс.).