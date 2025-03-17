Синоптик заявила о возвращении положительных температур в Москву 18 марта

Со вторника, 18 марта, в Москву и область вернутся положительные температуры. Об этом 17 марта рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ближайшие два дня, по ее словам, в Московском регионе стоит ожидать осадков в виде снега. Ночь на вторник, 18 марта, будет холодной: минимальная температура в столице составит –4…–6 градусов, в области — до –9.

«Что касается дневной температуры, то она всё-таки станет положительной. Если сегодня будет около 0, то уже во вторник воздух будет прогреваться до +2…+3 градусов, но еще сохранится довольно плотный северный ветер», — рассказала Позднякова.

Уже днем в среду существенных осадков не ожидается. Начиная с этого дня температура будет расти, подчеркнула эксперт. Уже днем она составит +3…+5, по области — +1…+6 градусов. В четверг и пятницу будет солнечно с прояснениями. Эксперт отметила, что погоду будет определять периферия антициклона, существенных осадков не будет. Минимальная ночная температура в Москве — –2…+3 градуса, дневная температура будет в пределах +4…+9 градусов.

«То есть температура сначала вернется к климатической норме, а потом будет чуть выше ее. <…> Для 20-го числа, которое является началом астрономической весны, средняя суточная температура воздуха должна быть где-то 0,4 градуса для Москвы. Она будет явно выше. Это говорит о том, что положительная аномалия температуры воздуха в столичный регион вернется», — сказала Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что весь снег, который выпадет за несколько ночей, к концу недели растает.

Ранее в этот день Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в столичном регионе на неделю. Из него следует, что в понедельник, 17 марта, максимальная температура составит от –2 до 0 градусов, ночью 18 марта — –8…–6 градусов. Осадки продолжатся до среды.