Перенос погоды: как разрабатывают климатический прогноз для Камчатки

Модели, отражающие изменение климата Камчатки за 50 лет, проанализировали ученые Камчатского госуниверситета имени Витуса Беринга. Из-за большого числа данных им пришлось разработать специальную программу, способную их проанализировать и сделать карты изменений. Итоговая информация поможет создать первый климатический прогноз полуострова до 2100 года. Эксперты отмечают, что климат там специфический, но их опыт разработки прогноза для этой территории можно использовать как для исследований Дальнего Востока, так и других регионов страны . О том, как меняется климат на Камчатке и почему за этим важно следить, — в материале «Известий».

Первый климатический прогноз для Камчатки

Для прогнозирования изменений температуры на Камчатском полуострове ученые КамГУ имени Витуса Беринга (Камчатского госуниверситета) разработали специальную компьютерную программу, которая позволяет анализировать большое число климатических моделей и выбрать те, которые наиболее точно воспроизводят ситуацию . Об этом рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной климатологии Никита Тананаев.

По его словам, глобальные климатические модели — это сложные системы уравнений гидродинамики. Они содержат огромный объем информации об изменениях климата в разных частях мира.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

С помощью программы были проанализированы модели, которые отражают климатическую ситуацию на Камчатке с 1961 по 1990 год и с 1981 по 2010 год.

— Мы сравниваем информацию из моделей и фактические данные наблюдения метеостанций, — рассказал исследователь. — Есть теория, что те модели, которые наиболее точно отражают климатические изменения ближайшего прошлого, так же эффективно будут воспроизводить климат будущего .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Впрочем, он отметил, что модель, которая с точностью до 100% воспроизводит реальную картину мира, создать невозможно.

— Поэтому в ход идет теория вероятности, чтобы общими параметрами описать климатическую ситуацию , — рассказал ученый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

К концу 2025 года исследователи лаборатории должны представить климатический прогноз для Камчатки вплоть до 2100 года. Метод, который используют исследователи, позволяет детально описывать изменения в конкретном регионе.

— Подобные подходы активно применяются, чтобы делать прогнозы для больших административных регионов, — добавил ведущий научный сотрудник лаборатории. — Для европейской части России похожими методами моделируют мерзлоту, засухи.

Особый климат Камчатки

Наиболее сильный скачок температуры случился примерно в конце 80-х годов прошлого века , выяснили ученые КамГУ. Никита Тананаев полагает, что это может быть связано с увеличением индустриальных газов в атмосфере.

— Основной их прирост случился после Второй мировой войны, — отметил он. — Но климатическая система не сразу реагирует на изменения. Поэтому увеличение температуры случилось спустя десятилетия.

В целом за период с 1961 по 2010 год, по его словам, среднегодовая температура на Камчатке выросла более чем на 1 градус.

Потепление на 1 градус не ощущается людьми, но на них влияют последствия такого повышения температуры, рассказал «Известиям» проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета (СФУ) Сергей Верховец. По его словам, увеличение среднегодовой температуры на Камчатском полуострове может вызвать пиковые осадки, учащение ураганов и другие проблемы. А наиболее опасным последствием потепления становится таяние многолетних мерзлотных толщ.

Фото: ТАСС/Елена Верещака

— Последний фактор ведет к изменению русел рек, разрушению трубопроводов и скважин нефтегазодобычи, подвижкам грунтов под зданиями и дорогами из-за разрастающихся оползней , — рассказал он.

Кроме того, повышение среднегодовой температуры в ближайшие десятилетия может негативно сказаться на жизнедеятельности обитателей океана , отмечает Сергей Верховец.

— Здесь два опасных фактора: более быстрая эрозия береговой полосы и повышение риска массового разрастания водорослей до опасных для гидробиоты значений, — пояснил он.

Помимо этого , численность популяций некоторых привычных видов может резко понизиться — даже до критического уровня . Об этом рассказал «Известиям» директор Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета Кирилл Винников.

Россия. Петропавловск-Камчатский. Сивуч у пирса в микрорайоне Моховая в Авачинской бухте Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Ярким примером влияния климатических изменений на популяции морских организмов может стать сегодняшняя ситуация резкого сокращения численности краба-стригуна в Беринговом море , — отметил он.

На Камчатке особый климат, муссонный, уточнил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

— Поэтому климатическая ситуация там очень специфичная, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

На современном этапе среднегодовая температура на Камчатском полуострове изменилась меньше, чем в других регионах, уточнил директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, академик РАН Владимир Семенов.

— Океан смягчает климат Камчатки, поэтому колебания температуры там меньше, чем, например, на материковых территориях Русской равнины или Сибири , — объяснил он. — Поэтому в целом среднегодовое повышение на территории Камчатского полуострова не такое сильное, чтобы вызвать драматические изменения в природе и повлиять на разнообразие растительного и животного мира полуострова.

Территория России теплеет быстрее

Климатическая ситуация в России меняется быстрее, чем в мире в целом, из-за особого географического положения, напомнил Алексей Кокорин. Так, за последние 49 лет прирост температуры в нашей стране составил 2,5 градуса, а во всем мире — 1,5 градуса.

— Во-первых, это связано с тем, что значительная часть территории нашей страны — Арктическая зона, а она теплеет быстрее , — пояснил он. — Во-вторых, основная часть тепла в атмосфере обычно уходит в океан. А Россия занимает большую часть суши, далекую от Тихого и Атлантического океанов. Поэтому у нас сильнее растет температура.

Климат меняется по-разному в каждом регионе, что связано с движением воздушных масс, подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Например, лето в некоторых регионах, в том числе и в Москве, за последние 49 лет стало теплее на три градуса, а на юге Западной Сибири прирост температуры в этот сезон не наблюдается , — пояснил он. — Зима на Таймыре потеплела аж на пять градусов, а в Якутии есть места, где температура в это время года никак не изменилась.

В ближайшие несколько десятилетий среднегодовая температура на территории России может повыситься еще на градус , отмечает проректор по перспективным проектам СФУ Сергей Верховец.

— К сожалению, север Евразии теплеет намного быстрее, чем в целом по планете , — уточнил он.

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Есть несколько сценариев развития климатической ситуации, пояснил Алексей Кокорин. По его словам, с большой долей вероятности страны придут к углеродному нейтралитету — сокращению выбросов парниковых газов до нуля. В таком случае удастся стабилизировать повышение среднегодовой температуры.

— Главные страны по выбросу углекислого газа — США и Китай, от них в атмосферу поступает 40% выбросов, — рассказал эксперт. — Если они вместе с другими странами придут к углеродному нейтралитету, то повышение температуры замедлится. Хотя откатить всё назад мы не сумеем.

Эксперт отметил, что есть один из сценариев, согласно которому мир не придет к углеродному нейтралитету и средняя температура на планете увеличится к концу века еще на 4–5 градусов, а в России — на десять. Тогда миграция людей из-за невозможности жить в Африке и некоторых регионах Азии и Америки будет составлять около 3 млрд человек.

Если мы придем к углеродной нейтральности, климатические беженцы тоже будут, но в количестве 0,5–1 млрд, что уже большая разница, уточнил Алексей Кокорин.