Синоптики спрогнозировали похолодание и гололедицу в Москве 17 марта

Облачно с прояснениями, местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 16 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от 0 до –2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –8.

В Московской области днем синоптики обещают небольшой снег и от +1 до –4 градусов, а ночью температура может упасть до –11.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5–12 м/с.

Атмосферное давление составит 743–748 мм ртутного столба.

В Гидрометцентре также сообщили, что с 21:00 16 марта до 09:00 20 марта в столичном регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Кроме того, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что ночная температура в Москве в начале следующей недели будет составлять –1...–3 градуса. В дневные же часы она будет держаться около 0.