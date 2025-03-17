В Северной Македонии объявили семидневный траур по погибшим при пожаре

Правительство Северной Македонии объявило семидневный траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе в городе Кочани. Соответствующее заявление 16 марта опубликовано на сайте пресс-службы правительства.

«На сегодняшнем внеочередном заседании правительства после трагического события в муниципалитете Кочани, где в результате несчастного случая во время пожара на дискотеке погибло 59 человек, а более 100 были госпитализированы и получают медицинскую помощь, правительство приняло решение объявить семидневный траур по всей стране», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что в министерстве иностранных дел Северной Македонии будет открыта книга соболезнований в связи с произошедшей трагедией.

Накануне, Республика Сербия объявила 18 марта днем скорби по погибшим и пострадавшим при пожаре в ночном клубе в городе Кочани в Северной Македонии. О пожаре в ночном клубе в Кочани стало известно в этот же день. По предварительным данным, возгорание произошло из-за использования пиротехники. Тогда сообщалось о 50 погибших, позже их количество увеличилось до 59.