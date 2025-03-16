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Число погибших после пожара на дискотеке в Северной Македонии возросло до 59

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Фото: TASS/AP/Boris Grdanoski
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Число погибших после пожара на дискотеке в Северной Македонии возросло до 59 человек, об этом сообщил 16 марта министр внутренних дел страны Панче Тошковски.

Директор больницы города Кочани Кристина Серафимова уточнила, что возраст погибших составляет от 14 до 27 лет.

Число пострадавших на данный момент возросло уже 155 человек, они госпитализированы в больницы страны, отмечает издание «Нова Македониjа». По данным минздрава балканской республики, состояние 18 человек оценивается как критическое. Трое из них находятся в отделении детской хирургии.

«МВД по согласованию с прокуратурой сейчас работает в министерстве экономики, откуда предоставляется документация по прошедшей дискотеке, а также по лицам, имеющим к ней отношение», — заявил прессе Тошковски.

В посольстве РФ уточнили, что граждан России среди погибших и пострадавших в пожаре в ночном клубе нет. Эти данные подтвердило МВД Северной Македонии, отмечает ТАСС.

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О пожаре в ночном клубе в городе Кочани стало известно ранее в этот день. Предположительно, возгорание произошло из-за использования пиротехники. Тошковски сообщил, что причины пожара на дискотеке расследуются и по этому делу задержаны люди. Также он выразил соболезнования близким погибших и пострадавших.

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